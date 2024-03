Crespadoro. Problema alla vela durante il volo: parapendista gravissimo dopo un duro atterraggio

CRESPADORO (VICENZA) - Parapendista gravemente ferito dopo un atterraggio. Un parapendista di 41 anni è rimasto infortunato in modo molto serio nel pomeriggio di lunedì 25 marzo 2024 a Crespadoro, in provincia di Vicenza. L'uomo stava volando quando ha avuto un problema alla vela, che lo ha costretto ad atterrare duramente in un prato.

L'allarme è stato lanciato alle 14:40 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzignano, il personale del Suem 118 e l'elisoccorso. I pompieri hanno coadiuvato i soccorsi sanitari e aiutato a stabilizzare l'uomo, che è stato poi trasportato in elicottero all'ospedale di Vicenza. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio.