Trento. Precipita con il deltaplano mentre è in fase di atterraggio: muore 40enne

TRENTO - Un 40enne trentino residente in Valsugana è morto questo pomeriggio, 14 ottobre, in seguito ad un incidente con il deltaplano che si è verificato a Barco di Levico, nei pressi del campo di atterraggio che si trova in zona.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo, che era partito dal monte Panarotta, ha avuto difficoltà in fase di atterraggio proprio mentre si stava avvicinando al campo ed è precipitato violentemente al suolo, morendo probabilmente sul colpo.