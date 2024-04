Weekend al mare ma scivola sugli scogli, 77enne di Mogliano muore a Porto Santa Margherita

: lo trovano all'indomani privo di vita. La tragedia si è consumata sul litorale di Caorle dove un 77enne diaveva deciso di passare il weekend per qualche giorno di relax. A lanciare l'allarme sono stati i familiari che non avevano visto rientrare a casa il loro caro. Questa mattina, lunedì 22 aprile, la tragica scoperta è stata fatta in riva al mare di. Un passante ha infatti notato il corpo esanime in prossimità della massicciata, si è così avvicinato scoprendo che l'uomo non dava alcun segno di vita. Ciononostante ha subito lanciato l'allarme al 112 che ha inviato sul posto i soccorritori. Immediato l'intervento dei Carabinieri della locale stazione diretti dal maresciallo Francesco Lambiase. Con loro anche il personale sanitario che non ha potuto far altro che diagnosticare il decesso del malcapitato. L'uomo presentava una ferita alla testa compatibile con la caduta sulla massicciata. Potrebbe essere stato colto da malore , cadendo tra gli scogli.