Escursionista perde l'equilibrio e cade da un salto di roccia di 5 metri: ferito alla testa e con forti dolori alla schiena

SCHIO (VICENZA) - Escursionista perde l'equilibrio e cade: dopo un balzo nel vuoto di 5 metri è atterrato sulla roccia ferendosi alla testa. Verso le 13.10 di oggi, domenica 4 febbraio, la centrale del Suem di Vicenza ha attivato il Soccorso alpino di Schio, per un escursionista che si era fatto male sul sentiero che scende dal Monte Novegno. Il 59enne di Arcugnano (Vicenza), che stava camminando in compagnia, perso l'equilibrio è caduto da un salto di roccia di 5 metri, finendo sulla traccia di sentiero sottostante e riportando una ferita alla testa e lamentando dolori alla schiena. Lasciata la jeep sul tornante della strada su cui sbuca l'itinerario, una squadra ha raggiunto l'infortunato, a una cinquantina di metri di distanza. Dopo avergli prestato le prime cure, i soccorritori lo hanno trasportato in barella fino all'ambulanza, arrivata nel frattempo e partita in direzione dell'ospedale di Santorso.