Valli del Pasubio, anziana cade nel dirupo: salvata nella notte dai vigili del fuoco

VALLI DEL PASUBIO (VICENZA) - Una signora, 70enne, caduta in un dirupo in mezzo alla vegetazione 20 metri sotto il piano di calpestio di un viottolo in località ai Roccoli a Staro di Valli del Pasubio è stata recuperata giovedì sera, 1 febbraio, intorno alle 21.30 sera dai vigili del fuoco.

L’allarme della scomparsa era scattato da mezz’ora, quando un familiare sapendo più o meno la zona di escursione ha prima trovato l’auto e poi scorto in un dirupo la donna. I vigili del fuoco accorsi da Schio, hanno raggiunto a piedi il luogo.

Degli operatori hanno effettuato una calata e dopo aver messo in sicurezza la donna, caduta diverse ore prima, che accusava solo dei dolori l’hanno recuperata con una barella fino al viottolo. L’escursionista infreddolita, tuttavia in buono stato, è stata portata fino al fuoristrada e poi fino all’ambulanza, dove è stata presa in cura dal personale del Suem e trasferita in pronto soccorso per dei controlli. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza.