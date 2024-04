ERACLEA - Sequestrati due cani di grossa taglia ad una famiglia di Eraclea. E’ accaduto ieri mattina nella frazione di Torre di Fine con l’intervento dei Carabinieri, Polizia locale e veterinari dell’Ulss 4. Si tratta dell’epilogo di una vicenda iniziata alcuni mesi fa, con più segnalazioni alle forze dell’ordine e allo stesso Comune. Tutto era iniziato dopo che alcuni residenti avevano segnalato che i due cani scappavano ripetutamente dal giardino. E, a quanto pare, in alcuni casi, avrebbero anche morso anche delle persone. Per questo il Comune aveva deciso di intervenire installando una nuova recinzione attorno alla casa in cui si trovavano i due cani, invitando gli stessi proprietari ad avere più cura nella custodia dei due animali.

SCAPPATI

Secondo quanto riferito dai residenti, i cani sarebbero usciti dal giardino anche in altre occasioni. E sempre suscitando un certo timore. Per questo in municipio sono arrivate altre segnalazioni. L’ultimo episodio risale a domenica scorsa, quanto una signora, verso sera, stava rientrando a casa con la nipote di 12 anni. Improvvisamente si sono ritrovate davanti i due cani che abbaiavano. Intuita la situazione di potenziale rischio, la donna si è frapposta tra la bambina e i due cani, che l’hanno azzannata a una coscia. La donna è finita al pronto soccorso di San Donà, dove i medici le hanno riscontrato una prognosi di dieci giorni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

EPISODI RIPETUTI

Anche in questo caso l’episodio è stato segnalato al Comune che nel frattempo aveva già avviato accertamenti anche con i veterinari dell’Ulss4, per avviare i provvedimenti del caso che si sono concretizzati ieri mattina. I due cani sono stati sequestrati ai fini della confisca, e trasferiti in un canile della provincia di Treviso. Sul posto per seguire tutte le procedure sono intervenuti carabinieri, agenti della Polizia locale e i dirigenti del Comune. L’intervento si è svolto senza particolari eccessi, pur tra l’incredulità dei proprietari dei cani per quanto stava accadendo. «Si era creata una situazione di forte preoccupazione nella frazione – ammette la sindaca Nadia Zanchin – diversi cittadini avevano segnalato episodi che non potevano essere ignorati. Eravamo già intervenuti nei mesi scorsi, anche alzando la recinzione. I cani però uscivano ancora dal giardino».