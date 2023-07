FOSSO' - Era fuggito dal suo recinto saltando uno steccato alto due metri il pitbull che poco dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato a Fossò, lungo via Padre Favretto, ha aggredito e ferito tre persone e i loro due cani. Pare che in precedenza non avesse mai dato alcun problema. Il proprietario dell'animale, che abita nelle vicinanze, si era subito accorto della fuga, ma nonostante le ricerche non era stato in grado di individuarlo. Il pitbull è ritornato a casa da solo, attraverso i campi, dopo circa mezz'ora. Appena venuto a conoscenza di quanto successo nel frattempo, il padrone è riuscito a rintracciare per telefono una delle persone aggredite per sincerarsi del suo stato di salute; lo ha fatto più volte anche nei giorni seguenti andando di persona nell'abitazione dell'altra coppia aggredita per scusarsi dell'accaduto. Non potrà comunque sottrarsi alle conseguenze che deriveranno dalla vicenda. Conseguenze depenalizzate, ma che comunque prevedono sanzioni alquanto salate.

L'ASSISTENZA

Nel frattempo le tre persone aggredite si sono rivolte a un noto studio di infortunistica rivierasco che si occupa di assistenza per danni alle persone e di responsabilità civile. La coppia aggredita, che aveva inizialmente rifiutato il ricovero in ospedale con l'autoambulanza giunta appositamente sul posto, ha raggiunto il pronto soccorso di Dolo qualche ora più tardi per farsi medicare le ferite inferte dai morsi del cane e quelle conseguite in seguito ad una rovinosa caduta. L'uomo è stato dimesso con una prognosi di 16 giorni e la donna di 8. Anche l'altra persona rimasta ferita a una mano dai denti del pitbull presenterà allo studio di infortunistica un certificato medico: non si era subito fatto curare perché prima aveva pensato a salvare la vita al proprio animale, un Sibyl di razza cinese, portandolo d'urgenza in una clinica veterinaria dell'Arcella di Padova, dove è stato operato. Il Lassie della coppia, essendo più grande, è stato in grado di difendersi meglio, ma ha comunque subito danni fisici per i quali si sono rese necessarie le cure di un veterinario. La prassi vuole che sia ora il primo cittadino di Fossò a emettere il conseguente provvedimento amministrativo previsto dalla legge nei confronti del proprietario del pitbull, ma fino a ieri in municipio non era ancora giunta nessuna comunicazione da parte dei carabinieri di Vigonovo, nella cui stazione, lunedì mattina, le tre persone coinvolte hanno presentato denuncia. Quando sono stati aggrediti dal cane, la coppia residente in via Piave e l'uomo residente in via 25 Aprile stavano portando a passeggio i loro rispettivi animali. In paese era in corso la sagra paesana e, nonostante l'ora tarda, in giro c'era ancora molta gente. In loro aiuto sono infatti intervenute diverse persone, ma far desistere il furioso pitbull dall'attacco non è stato semplice.