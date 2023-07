FOSSÒ - Due uomini e una donna di Fossò aggrediti con i loro due cani da un Pitbull inferocito scappato da una abitazione della zona. E non è finita: assalite altre quattro persone che con grande coraggio hanno tentato di intervenire per allontanare l’animale. Una coppia residente in via Piave è dovuta ricorrere d’urgenza alle cure del pronto soccorso di Dolo, mentre il primo aggredito, seppure ferito a un dito dai denti del Pitbull, ha prima pensato a salvare la vita al proprio animale portandolo d’urgenza in una clinica veterinaria dell’Arcella di Padova, dove è stato subito operato. Pare che si salverà. Molte persone che abitano nella zona sono state svegliate dal forte trambusto e hanno assistito impotenti alle due scene che si sono protratte per circa un quarto d’ora. È successo subito dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato a Fossò, lungo via Padre Favretto.

LA DINAMICA

Il primo attacco è avvenuto nei pressi del parco pubblico che fa angolo con via 25 aprile e il secondo a poca distanza, verso via Provinciale sud. Il primo a essere attaccato è stato il proprietario di un piccolo cane. L’uomo, che abita in via 25 Aprile, era appena rientrato a casa da una cena e prima di andare a letto, come usa solitamente fare, aveva portato fuori l’animale per una passeggiata. All’improvviso, mentre stava camminando lungo via Padre Favretto, gli si è parato davanti il cane dall’aria molto aggressiva. L’animale ha immediatamente preso di mira il suo piccolo Sibyl, mordendolo ferocemente in più parti del corpo. Non ha mollato la presa neppure quando la bestiola aggredita è crollata a terra. Il suo proprietario, con calci e pugni, ha tentato in tutti i modi di allontanarlo, ma il pitbull gli si è rivoltato contro e gli ha morso una mano. In suo aiuto sono giunte altre quattro persone e solo quando l’animale è stato centrato da un forte calcio sul muso prima è arretrato e poi si è allontanato. Non di molto, però.

SECONDA AGGRESSIONE

Dopo circa un centinaio di metri ha incontrato un’altra coppia a passeggio con il proprio cane, un collie. La scena è stata identica alla precedente. Il pitbull ha subito aggredito l’animale e i suoi due proprietari. Nel tentativo di difendere la propria bestiola, la donna è anche caduta a terra riportando ulteriori traumi. Al pronto soccorso di Dolo, dove la coppia si è recata subito dopo l’aggressione, è stata medicate e dimessa, lui con una prognosi di 16 giorni e lei di 8. Anche il loro cane è stato portato al mattino successivo dal veterinario per essere curato. Anche il cane si salverà. Una volta avvertiti, subito dopo l’aggressione è intervenuta sul posto una pattuglia di carabinieri di Camponogara. Nel frattempo il pitbull si era però allontanato e non è stato possibile rintracciare immediatamente il suo proprietario. Sabato mattina le tre persone aggredite si sono ritrovate in caserma a Vigonovo per presentare denuncia. Il proprietario del cane è stato individuato e con ogni probabilità sarà denunciato. «Sono ancora choccato - dice Alessandro Zanotto, la prima persona ad essere stata aggredita col suo cane - Non oso immaginare le conseguenze se con me ci fossero stati i miei bambini. Il pitbull era inferocito e ha attaccato il mio animale con la chiara intenzione di ucciderlo».