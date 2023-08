FIESSO D'ARTICO - Graffiata e morsicata ad una gamba da una cane mentre si stava recando a piedi al mercato di Fiesso d'Artico. E' successo giorni fa a E.B., in prossimità di Piazza Guglielmo Marconi. L'animale, di media taglia e apparentemente di una razza non pericolosa, ha molto probabilmente approfittato di un attimo di disattenzione del suo padrone che lo stava tenendo al guinzaglio. La donna stava camminando sul marciapiede e non aveva fatto caso all'animale, rassicurata dal fatto che fosse appunto vicino al suo padrone e al guinzaglio.

La dinamica

All'improvviso però il cane ha avuto uno scatto e le si è avventato contro, graffiandole e morsicandole un polpaccio. Alle urla della donna il suo padrone ha provveduto ad accorciare il guinzaglio e a richiamare l'animale. L'uomo si è quindi scusato dell'accaduto. Lì per lì non erano emerse ferite visibili e la donna, che non voleva creare un caso in quanto pure lei amante degli animali, è andata a casa, dove però, una volta toltosi i pantaloni, si è resa conto di avere lividi al polpaccio.

Ha quindi postato quanto accaduto su un social: «Non sarà nulla di grave, ma dico ai proprietari di cani un po' esuberanti, di usare sempre la museruola quando si portano in giro e tenere il guinzaglio ben stretto a loro».