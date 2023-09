VENEZIA - Gatto sbranato da un pitbull e riconsegnato alla proprietaria in una scatola. Una “sorpresa” da far rabbrividire, quella arrivata domenica mattina ad una residente di Murano, che ha visto il corpo senza vita del suo amato gatto, con i segni evidenti dell’attacco di un temibile pitbull.

«Il nostro micio - racconta la donna - era uscito come faceva ogni tanto, perché non glielo impedivano. Ci siamo trasferiti da tempo dalla terraferma a Murano, un posto che pensavamo fosse molto meno pericoloso da girare liberamente per i gatti, anche perché ovviamente non ci sono macchine e strade da attraversare». Quel giorno, però, il loro gatto è incappato in un cane abbastanza aggressivo, che sembra si fosse già reso protagonista di episodi simili con altri animali, e non è tornato a casa vivo.

«Non voglio assolutamente colpevolizzare una famiglia, perché i cani hanno pur sempre questi istinti e sono cose che purtroppo succedono - prosegue la proprietaria del felino ucciso, ancora molto scossa per quanto successo -. Però chi ha dei cani come questi che sono potenzialmente più pericolosi di altri, dovrebbe avere qualche attenzione in più, ad esempio facendo fare loro qualche corso e cercando di rieducarli. Spero solo - conclude - che questo triste episodio possa aiutare a sensibilizzare altre persone alla questione».