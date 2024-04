MIRA - Preoccupazione a Mira per un Pitbull che ha girovagato per l’intera giornata di ieri e in serata era ancora in fuga: allertati vigili del fuoco, polizia municipale e il rifugio Enpa. Alla ricerca dell’animale l’Ags specializzata nella ricerca di animali con i droni, i primi a segnalarne la scomparsa. L’animale, un “Pitbull maschio di colore marrone che indossa un grosso collare” è stato avvistato a Vetrego, poi ha attraversato l’autostrada e si è diretto a Mira Taglio, vicino al capo da rugby, poi si è diretto a Mira Porte passando di fronte alla caserma dei vigili del fuoco attorno alle 16 e nel tardo pomeriggio è stato avvistato nella zona di Forte Poerio e verso Oriago. L’allarme è stato dato attraverso i social locali da “Ags – sos animali dispersi” nel primo pomeriggio segnalando nel post “attenzione è pericoloso. Non fate nulla in autonomia – ha spiegato Ags - siamo sul posto con Ulss e forze dell’ordine. Il cane potrebbe mordere. Avvertita anche la Cav - Concessioni Autostradali Venete, e la stradale”. L’allarme è stato dato anche dalla pagina social del Comune di Mira raccogliendo decine di commenti da parte di cittadini preoccupati per un eventuale “spiacevole incontro”. «Ci siamo messi a disposizione per le ricerche una volta appurato che l'animale era stato avvistato nel nostro territorio sempre in collegamento con gli altri reparti e le altre unità - ha spiegato la polizia municipale di Mira -. Abbiamo diffuso l'avviso di attenzione anche ai gruppi di Controllo del vicinato del territorio».

Solo nel tardo pomeriggio è intervenuto attraverso i social il presunto proprietario del Pitbull spiegando che il cane sarebbe uscito dall’abitazione, “dopo che dei ladri, entrati per rubare, avevano lasciato il cancello aperto”. «Non ha morso nessuno – ha precisato il padrone dell’animale -, ha solo ringhiato quando si é avvicinata una signora. Se qualcuno lo vede segnali dove. Non morde, é solo spaventato e se ci si avvicina ringhia”.

Allertato per il Pitbull libero anche il rifugio Enpa – Ente nazionale protezione animali di Mira per un eventuale recupero. «Non conosciamo la natura dell'animale né ci sono state fornite indicazioni dai proprietari – ha spiegato Roberto Martano responsabile dell’Enpa di Mira. – Un animale che si allontana dalla propria abitazione e vaga, magari in stato confusionale e sottoposto a molte sollecitazioni come ad esempio rumori, passaggio di veicoli e altro, generalmente non attacca ma scappa. Il consiglio che diamo, sempre in generale, è che il Pitbull non va inseguito, ma la sua presenza va segnalata agli enti competenti che si occuperanno di recuperarlo in piena sicurezza e senza agitarlo ulteriormente».