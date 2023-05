CHIOGGIA - Morto a 45 anni per una grave malattia. Le esequie del tecnico edile quarantacinquenne Daniele Chieregato di Ca’ Lino saranno celebrate martedì 23 alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo di Brondolo. Era contitolare di un’azienda assai nota in città per l’ineccepibile qualità nell’esecuzione dei lavori, specializzata in interventi di restauro e risanamento conservativo e di interesse storico. La famiglia ha scelto di far celebrare il funerale a Brondolo, piuttosto che nella chiesa della frazione di residenza, perché lì vi abita la maggior parte dei parenti e dei suoi amici. Daniele, inoltre, la frequentava assiduamente.

Assai benvoluto, lascia la moglie Manola e due figli. Fino a poco tempo fa, nessuno immaginava che quel giovane padre di famiglia fosse destinato a morire così presto. La gente se lo ricorda prestante, sempre positivo, apparentemente destinato ad un’esistenza lunga e ricca di soddisfazioni. Era apprezzato anche per la sua riservatezza. Dopo il lavoro si dedicava quasi totalmente alla famiglia ed in particolare ai bambini; poco propenso a farsi notare, non disponeva nemmeno di un profilo sui principali social network. Coltivava comunque le grandi amicizie di sempre. Coerentemente, i familiari hanno deciso che le esequie siano celebrate nella forma più sobria possibile. La salma, giacente all’obitorio dell’ospedale, arriverà in chiesa per la messa. Domani alle 17, in parrocchia, in sua memoria farà invece seguito la recita di un Rosario cui potrà partecipare chiunque intenda rendere omaggio alla salma che sarà poi avviata alla cremazione. La famiglia desidera che la bara rimanga disadorna per tutto il tempo delle funzioni. «Il tuo fiore – riporta l’epigrafe funebre – sarà un’offerta a favore della Fondazione Airc, per la ricerca sul cancro»