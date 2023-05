Padova. Trovato morto nella camera d'albergo in Messico: Bottin, 47 anni, era lì per lavoro

PADOVA - Luca Bottin, 47 anni, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 maggio è morto nella sua stanza d'albergo in Messico. Originario di Villa del Bosco, lascia la moglie e un bambino.

Bottin si trovava in Messico per lavoro. Doveva visitare una fabbrica e sabato dopo il giro con i colleghi era andato a pranzo. Dopo di che è tornato nella camera d'albergo che aveva prenotato per non uscirne più. È stato trovato senza vita la mattina seguente. Dalle prime informazioni sembra che si tratti di una morte naturale.