Morto l'imprenditore Giordano Riello, padre dei condizionatori. Tra i grandi del miracolo italiano

VERONA - È morto a 97 anni nella sua casa di Porto di Legnago (Verona) l'imprenditore Giordano Riello. Uomo cresciuto a pane e officina in una delle grandi famiglie che hanno segnato la storia dell'industria veneta e italiana, è riuscito, con quel pallino per la ricerca impresso nel dna, a rivoluzionare il mercato internazionale della climatizzazione plasmando nel 1961 dal nulla l'Aermec di Bevilacqua, capofila di un gruppo che raggruppa oggi cinque aziende con più di 1.700 addetti e ricavi per oltre 500 milioni di euro. L' Aermec può essere considerata uno dei primi produttori di condizionatori in Europa Ma l'ingegner Giordano Riello, ultimo rappresentante di una blasonata stirpe di industriali alla maniera di Marzotto, Olivetti e Zanussi, è stato fino all'ultimo un instancabile frullatore di idee e progetti.

La famiglia di sangue e quella aziendale sono sempre state dall'ingegner Riello, classe 1926, un tutt'uno, una filosofia confermata dall'attenzione riservata da sempre a quelli che chiamava i suoi collaboratori anzichè dipendenti. Uomini e donne che hanno toccato con mano in 60 anni di attività i benefici di un modello di welfare interno di cui Riello è stato uno degli antesignani. Alla domanda se uno nasce imprenditore o lo diventa, aveva sempre risposto: «Mi è servito molto essere nato in una famiglia di imprenditori dove il lavoro era una costante persino a tavola così come sono stato fortunato ad aver avuto bravi maestri». Il suo cruccio, fino all'ultimo giorno, è stato quello di non avere più al suo fianco la moglie Gabriella Ortini, sposata il 25 aprile del 1953. «Vivevamo in simbiosi, è stata la mia più stretta collaboratrice, senza i suoi consigli, i suoi incoraggiamenti nei momenti bui, la sua lungimiranza e il suo spirito analitico - sottolineava - non avrei fatto quello che ho fatto».

Zaia: «Un grande innovatore»

«E' morto una grande innovatore dell'imprenditoria del Veneto, capace di portare la propria azienda, ma anche l'intero comparto, attraverso decenni di storia, restando fermo nella sua capacità di produrre nel segno della tecnologia e di una nuova capacità di fare impresa. Dove l'impegno sociale è andato di pari passo con la crescita economica». Lo ha detto il Presidente del Veneto, Luca Zaia, commentando la morte di Giordano Riello. «Mancherà molto al Veneto e all'Italia».