Este. Scopre di avere un tumore e muore in poche settimane a 53 anni. Addio all'imprenditore Alberto Trombetta Morati

ESTE (PADOVA) - Alberto Trombetta Morati aveva 53 anni e un tumore lo ha strappato in poco tempo alla sua famiglia. Il funerale si terrà martedì 2 maggio alle 15 nella chiesa di Este dove Morati viveva con la fidanzata: i familiari hanno chiesto invece dei fiori di donare alla cooperativa Alambicco di Conselve.

Morati era un imprenditore molto noto nella Bassa padovana. Assieme al padre Paolo dirigeva una ditta di costruzioni. La malattia è arrivata all'improvviso, come un fulmine a ciel sereno. Ad uno stadio ormai troppo avanzato. Amici ed ex compagni di scuola lo ricordano come un uomo colto, amante della natura e delle escursioni.