CAMPOLONGO MAGGIORE - Incendio in un garage: interrotta la circolazione ferroviaria Venezia-Adria. Da poco prima delle 18, di domenica 7 gennaio, i vigili del fuoco sono impegnati in via Villa a Campolongo Maggiore per l’incendio di un garage annesso di un’abitazione: interrotta la circolazione della vicina linea ferroviaria Venezia Adria.

I pompieri accorsi da Mira, Piove di Sacco e Mestre con due autopompe e due autobotti, hanno spento le fiamme evitando la propagazione del rogo all’abitazione. Bruciata una piccola imbarcazione che si trovava all’interno del garage, oltre altro materiale per la manutenzione del giardino. Salvate le auto che i proprietari sono riusciti a portare fuori in tempo. Ancora in corso le operazioni di bonifica. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.