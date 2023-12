- L'allarme è scattato poco prima delle 17 e i vigili del fuoco, in un primo momento, hanno temuto il peggio. La chiamata iniziale, infatti, era per una bombola del gas incendiata all'interno di una casa. Quando sono arrivati sul posto invece, in via Bettoni a Fossalta di Portogruaro, si sono resi conto che la storia era ben diversa. Il problema, lì, non era tanto l'incendio (ad aver preso fuoco, infatti, non era una bombola ma una stufa elettrica) ma la. All'interno di quella casetta, infatti, i pompieri hanno trovato una situazione di massimo degrado: madre di 90 anni e figlio di 60, infatti, vivevano in un totale stato di abbandono. I due avevano allestito unL'incendio alla stufa elettrica, probabilmente, era collegato alle condizioni di sporcizia e abbandono: con ogni probabilità la casa non veniva pulita da settimane. Fiamme e fumo non hanno intaccato granché l'abitazione che è stata velocemente rimessa in sicurezza. Sono stati però allertati i servizi sociali e l'Ulss. Madre e figlio sono stati portati fuori dall'abitazione per un controllo medico in ospedale e, con ogni probabilità, si provvederà nelle prossime ore alla bonifica dell'immobile.