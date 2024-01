Mestre. Contatori del condominio in fiamme, 30 famiglie restano al buio

MESTRE - Contatori a fuoco, al buio 30 famiglie.

Dalle 17, di oggi domenica 7 gennaio, i vigili del fuoco stanno operando in via dello Squero a Mestre per l’incendio di alcuni contatori i elettrici che si è esteso a tutti gli altri misuratori, lasciando al buio 30 famiglie: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Mestre con un’autopompa un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori, hanno subito spento le fiamme evitando un incendio generalizzato. Le famiglie sono state tutte evacuate. Sul posto il personale dell’Enel. In corso la valutazione se è possibile effettuare una riparazione in serata, oppure trovare un alloggio alle 30 famiglie per la notte.