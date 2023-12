NOALE Una friggitrice salita eccessivamente di temperatura è stata la causa scatenante di un violento incendio che ieri sera ha devastato il ristorante Cortivo 2.0, in via della Fonda, a Noale, vicino al passaggio a livello.

Da un primo bilancio non sarebbero state registrate persone ferite o intossicate, nè dalla parte dei titolari del locale, prevalentemente a conduzione familiare, nè tra i clienti, che a quell’ora non erano ancora numerosi. Ma i danni, anche se non sono stati ancora quantificati con precisione, sarebbero molto ingenti soprattutto in cucina.

I vigili del fuoco sono stati allertati verso le 19, per un principio d’incendio.

Inizialmente pareva che la situazione fosse completamente sotto controllo: in cucina, verso quell’ora, si stavano preparando gli antipasti e un cuoco era alle prese con la friggitrice. Improvvisamente, dal fumo si è passati alle fiamme, e lingue di fuoco tutt’intorno, che hanno attecchito anche alla cappa. Questione di istanti, ed è stato subito chiaro che in cucina il cuoco non sarebbe stato in grado di spegnere le fiamme da solo: è uscito di corsa e ha invitato i clienti a fare altrettanto. Tutti sono scappati in strada. Sul posto si sono portate alcune squadre di pompieri, che hanno dovuto faticare parecchio per domare il rogo, che in un batter d’occhio si è propagato alle pareti e al tetto del locale, tutto arredato in stile industriale con mobili e travi a vista in legno massiccio. Solo in serata, dopo parecchie ore, i vigili del fuoco sono riusciti ad aver ragione dell’incendio, ma hanno continuato con le termocamere a verificare eventuali focolai. Il ristorante Cortivo 2.0 nel 2020 aveva festeggiato i primi vent’anni di attività