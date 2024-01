Mestre, incendio in via Sansovino: in fiamme un casolare. Gente in strada Video

MESTRE - Incendio in via Sansovino: in fiamme un casolare. Gente in strada.

Oggi, giovedì 4 gennaio, intorno alle 15, è scoppiato un incendio a Mestre, all'incrocio tra via Sansovino e via Amerigo Vespucci. In fiamme un casolare abbandonato, un'ex fattoria. A chiamare i vigili del fuoco, i passanti allertati da una gigantesca colonna di fumo nero visibile a decine di metri. Il rogo potrebbe essere di origine dolosa, indagini in corso.