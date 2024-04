MESTRE - È stato un fine settimana senza tregua per le forze dell'ordine, travolte da un numero senza precedenti di denunce - ben venti in sole 48 ore - relative a reati da "codice rosso": maltrattamenti in famiglia, stalking, minacce, lesioni e atti sessuali contro la volontà della donna.

Il sostituto procuratore di turno, Giorgio Gava, ieri mattina era ancora impegnato a studiare i numerosi casi segnalati per decidere il da farsi, ovvero se chiedere l'emissione di una misura cautelare a carico della persona oggetto della querela.