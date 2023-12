Portogruaro. Incendio alla Zaccheo Ambiente: fiamme nella zona di trattamento rifiuti. L'Arpav sta raccogliendo campioni di aria

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Incendio nella notte alla Zaccheo Ambiente di Portogruaro. Le fiamme sono sprigionate nell'area in cui l'azienda, a Noiari, si occupa del trattamento dei rifiuti.

L'allarme è arrivato poco dopo l'una al 115. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco arrivati in forze anche da fuori regione. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Portogruaro, San Vito al Tagliamento, San Donà di Piave Lignano, Mestre anche con la squadra Nbcr.

Per tutta la notte i soccorritori hanno lavorato per spegnere le fiamme. Immediata la segnalazione anche all'Arpav che sta monitorando la zona con la raccolta di campioni di aria. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di polizia giudiziaria per valutare il sequestro dell'area coinvolta dall'incendio.