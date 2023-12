VENEZIA - Momenti di apprensione questa sera nel Gran Teatro La Fenice di Venezia: durante uno degli eventi previsti per la fine dell'anno, un concerto diretto da Fabio Luisi.

Il fatto è accaduto intorno alle 20.45, nel corso dell'intervallo dello spettacolo. Una parte di spettatori era già all'esterno dello stabile, mentre quelli rimasti all'interno del teatro sono stati fatti evacuare. Alla fine un migliaio di persone hanno atteso per mezz'ora in Campo San Fantin che si capisse cosa stesse succedendo. Dopo una trentina di minuti, gli spettatori sono stati fatti rientrare. Secondo i primi riscontri a far scattare le procedure di sicurezza sarebbe stato un allarme incendio, rivelatosi poi falso.