Villa in fiamme all'alba: brucia la casa di un imprenditore di Concordia Sagittaria

CONCORDIA SAGITTARIA (VENEZIA) - Incendio a Concordia Sagittaria: brucia l'abitazione di un imprenditore. Dalle 7 di questa mattina, martedì 14 novembre, i Vigili del fuoco sono impegnati per spegnere l'incendio di una villa di via Gaffaree a Concordia (La nube nera in cielo - VIDEO).

Sul posto sono arrivate diverse squadre anche da fuori regione con l'autobotte e l'autoscala. Con loro anche i sanitari del 118. Nell' abitazione c'era la famiglia con i bambini, tutti sono stati fatti uscire e messi in sicurezza. Una densa nube di fumo è visibile a chilometri di distanza. Al vaglio le cause dell' incendio.