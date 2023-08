SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Era in vacanza a Foligno con la compagna Mariangela, stavano rientrando per trascorrere Ferragosto a casa, quando un malore improvviso lo ha stroncato poco prima della partenza. Luciano Bettin, 65 anni, libero professionista nel settore della metalmeccanica e coordinatore del gruppo di Protezione Civile di Camposampiero, è mancato ieri mattina all’alba nella cittadina umbra. Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. Da sabato Luciano, che era orginario di Arsego di San Giorgio delle Pertiche e risiedeva a Piombino Dese, si trovava a Foligno, dove abitano i genitori di Mariangela. Alle 5.30 era programmata la partenza. Luciano stava prendendo il tablet quando si è accasciato a terra. Mariangela ha subito chiamato i soccorsi del 118, che si trovano a 200 metri da casa. Immediatamente gli ha praticato il massaggio cardiaco. All’arrivo dell’ambulanza i sanitari hanno continuato a rianimarlo, ma non c’è stato purtroppo niente da fare.

L’ANNUNCIO

A dare il triste annuncio della morte di Luciano Bettin con un post su Facebook è stato il sindaco di Camposampiero Katia Maccarrone, a propria volta avvisata dal vicesindaco Attilio Marzaro che ha la delega alla Protezione Civile. «Apprendiamo con sconcerto che ci ha lasciato improvvisamente Luciano Bettin. Una notizia che ci addolora molto. Vogliamo stringerci ai suoi familiari e amici. Ricordiamo Luciano per la grande passione con cui si è dedicato alla Protezione Civile. Era attivo dal 1996, dagli inizi della fondazione del gruppo e rivestiva la carica di coordinatore dal 2019. In questi anni si è speso con generosità. A tutti i membri del gruppo rivolgiamo la nostra vicinanza più stretta e al caro Luciano un pensiero di grande affetto e gratitudine». Poi il messaggio vira sul confidenziale. «Ti sei speso in ogni circostanza di assistenza alla popolazione – continua Maccarrone - non solo del nostro territorio, ma anche in giro per l’Italia dove si era chiamati a dare una mano. Un abbraccio con affetto a Mariangela, in questo momento così difficile».

LA FAMIGLIA

La compagna Mariangela Tulli fa anche lei parte della Protezione Civile e con Luciano Bettin abitava a Levada di Piombino Dese dove insieme gestivano un’azienda di riparazione di macchine industriali. Addolorato anche il sindaco di Piombino, Cesare Mason. «Lo conoscevo da una vita, da quando 27 anni fa abbiamo fondato il gruppo. È uno dei volti storici della protezione civile del Camposampierese. Sempre presente, sorridente e disponibile. Una brava persona». Luciano Bettin stava bene fisicamente, non aveva problemi di salute. Per questo la notizia della sua morte improvvisa fa ancora più impressione sia ad Arsego, dove vive la famiglia d’origine, sia a Piombino Dese dove conviveva con la compagna, sia a Camposampiero, dove operava da coordinatore. Per l’impegno profuso, il sindaco Maccarrone gli aveva di recente consegnato un attestato di riconoscimento in una cerimonia ufficiale. «Era un punto di riferimento durante le esercitazioni. Ci mancherà molto». Questa sera alle 19 nella chiesa di Arsego ci sarà il rosario. Il funerale sarà celebrato domani alle 16, sempre ad Arsego.