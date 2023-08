AZZANO DECIMO - Tranquillo e riservato ma al tempo stesso gentile e disponibile a collaborare. La comunità di Tiezzo di Azzano Decimo piange Marco Turchet, una presenza amata e apprezzata nel paese. La sua prematura scomparsa, a soli 39 anni, a causa di un improvviso malore, ha scosso tutti in paese.

La sua famiglia, composta dalla madre Anna, lo zio, la zia e i cugini, è ben conosciuta e rispettata nella zona. La memoria del padre, venuto a mancare alcuni anni fa e titolare di un'azienda di lattoneria, è ancora viva nel circondario.

La notizia della sua prematura dipartita ha suscitato un'ondata di sorpresa e tristezza, diffusa anche attraverso la pagina Facebook. Numerose le dimostrazioni di affetto e vicinanza inviate alla famiglia colpita da questa inaspettata perdita. Nato e cresciuto ad Azzano Decimo Marco Turchet è sempre stato un pilastro della frazione. La sua generosità e il suo altruismo erano marchi distintivi della sua personalità; inoltre, emergeva per la sua natura socievole, la sua simpatia e la sua calma interiore.

I funerali di Marco Turchet si terranno lunedì 14 agosto, alle 16, nella chiesa parrocchiale di Tiezzo. La sera precedente, il 13 agosto, verrà recitato il rosario in sua memoria.

L'ultimo saluto, anche alla luce del cordoglio emerso in rete, si preannuncia già estremamente partecipato. A voler stringersi alla famiglia quanti hanno conosciuto Marco e gli hanno voluto bene ma anche i molti residenti che conoscono la famiglia Turchet e ricordano le capacità del padre di Marco, stimato artigiano che ha fatto della lavorazione del ferro la sua professione.