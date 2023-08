Malore improvviso, due morti in casa a distanza di poche ore a Portogruaro: un uomo e una donna. A dare l'allarme i vicini

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Morti in casa a distanza di poche ore l'uno dall'altro: tragedia a Portogruaro. Due persone sono decedute oggi, mercoledì 9 agosto, a seguito di un malore. Il primo allarme è scattato questa mattina in via Versiola, a due passi dalla stazione ferroviaria. È stato il vicino di casa a preoccuparsi non avendo notizie di una donna ucraina che vive nello stesso stabile.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 assieme ai vigili del fuoco e ai Carabinieri. Entrati nell'abitazione i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso a causa di un infarto.

Nel pomeriggio un'altra tragedia sempre a Portogruaro. I soccorritori sono arrivati in via Elisabetta dove Agostino Boccato di 66enne non rispondeva ai vicini. Anche in questo caso sono arrivati i sanitari del Suem assieme ai carabinieri. Entrati nell' abitazione, l'uomo era già deceduto. La morte risalirebbe a circa 24 ore prima. Le salme sono state trasferite entrambe nell'obitorio della città del Lemene.