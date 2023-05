E' morto Giuliano Quintavalle, una vita di impegno politico: una malattia degenerativa aveva stremato il suo corpo, non lo spirito

MESTRE - È morto Giuliano Quintavalle, una lunghissima carriera da consigliere di quartiere, prima, e di Municipalità, poi, nel periodo più recente nelle fila di Forza Italia. Aveva 83 anni e da molti anni era ammalato di una malattia degenarativa, situazione che aveva vissuto sempre con grande dignità, trasformandola in un'opportunità per aiutare quanti avessero bisogno. Si è spento nella sua casa accudito con amore dall'inseparabile moglie Michela. «Perdiamo non solo un consigliere, ma una colonna e un grande amico della Polisportiva Terraglio - spiega il presidente Davide Giorgi - Giuliano si è sempre impegnato a tutela delle fragilità e per l'inclusione sociale, portavoce battagliero dell'associazionismo dell'utenza disabile. Un punto di riferimento insostituibile. Tanti dei risultati raggiunti li dobbiamo al suo impegno, alla sua visione e alla testardaggine con cui ha portato avanti certe cause».

Ultimo aggiornamento: 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA