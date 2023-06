Roma, pitone albino di quasi tre metri in strada a San Basilio: tra la gente che lo accarezza c'è anche un bambino

Non siamo durante le riprese di un film, al circo o in una giungla eppure ai passanti non è sembrato vero vedere quel Pitone albino (Malayopython reticulatus) di quasi tre metri aggirarsi indisturbato questa mattina tra le strade di San Basilio.

Tra incredulità e forse un pizzico di incoscienza la gente lo ha accarezzato, tra loro ad accarezzarlo anche un bambino come se fosse un cagnolino. Non è il primo casao, nel 2014 a Roma, gli operatori dell’Ama trovarono nei cassonetti un Boa Constrictor Imperator di circa 3 metri e un Python Regius di un metro.

Cosa è successo

«Di sicuro è scappato o qualcuno l’ha lasciato, il circo non c’entra - dice Francesca Manzìa responsabile del Centro Recupero Fauna Selvatica della Lipu di Roma a Villa Borghese - ogni anno ci portano 5. 6 rettili ma sono quelli che si trovano in natura biacchi o vipere, diverso è il pitone che è un animale domestico e che hanno in tantissimi e che si vende normalmente, in molti ce l’hanno a casa, sono animali che si nutrono soprattutto di topi. Noi di solito ci occupiamo di fauna selvatica e i rettili che gestiamo li rimettiamo liberi in natura. Di solito quando un pitone viene trovato viene affidato a qualcuno esperto che sia in grado di gestirlo e che si offra di tenerlo in adozione finchè spunti il proprietrio. Il solo rettilario presente è quello dello zoo, ma non può farsi carico di tutti gli abbandoni, di solitosi cerca di risolvere contattando i soliti privati».

Il pitone più

Questo pitone è il più lungo del mondo, la sua lunghezza di alcuni maschi adulti può arrivare da 4,5 fino a 9,5 metri, e anche uno dei più pesanti, arrivando a pesare fino a 140 kg. Ha il corpo giallo o dorato, a disegni neri, ed è ben fornito di fosse labiali termosensibili. È un abile nuotatore e arrampicatore, ma passa più tempo a terra che in acqua (al contrario della sua controparte sudamericana, l'anaconda), allontanandosi di rado dalla sua tana.