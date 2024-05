Concerto del Primo Maggio a Roma, la scaletta: partono i Bloom e chiude Piero Pelù. Gli artisti (e l'ordine di esibizione)

Via al Concertone del Primo Maggio a Roma. per la prima volta nella splendida cornice del Circo Massimo (anzichè a San Giovanni) l'evento, come sempre a ingresso gratuito, avrà inizio alle 13:15.

Concertone Primo maggio, i cantanti sul palco: il più atteso è Ultimo. Ecco le esibizioni previste da Geolier a Coez

Così, dopo un opening di Big Mama (in esclusiva per Rai Play), il concertone entrerà nel vivo a partire dalle 15:15 con la conduzione dell’inedita coppia composta da Noemi e Ermal Meta.

Concerto del primo Maggio, gli artisti

Più di 50 artisti si esibiranno al Concerto del Primo Maggio oggi per circa 10 ore sul palco del Circo Massimo davanti a decine di migliaia di persone, per nulla scoraggiate dalle pessime previsioni del meteo e dall'allerta gialla in vigore per tutta la giornata nel Lazio.

La scaletta

Scopriamo dunque la scaletta delle esibizioni di oggi

Bloom

Cor Veleno

Atarde-Giglio-Moonari (Contest)

Maria Antonietta e Colombre

Uzi Lvke

Alda

Anna Castiglia

Tripolare

Vale LP

Caffellatte

Chiamamifaro

Lina Simons

Mille

Ex Otago

DItonellapiaga

Mazzariello

Teseghella

Santi Francesi

Leo Gassmann

Olly

Motta

La Municipal

Piotta

Tropico

Big Mama

Malika Ayane

Morgan

Bella ciao

Negramaro

Rosa Linn

Coez e Frah Quintale

Rose Villain

La Rappresentante Di Lista

Jane Hoodall

Achille Lauro

Geolier

Colapescedimartino

Ermal Meta e Noemi cantano “La guerra di Piero” di Fabrizio De André

Tananai

Mahmood

Ariete

Paolo Jannacci e Stefano Massini

Ultimo

Dargen D’Amico

Noemi

Ermal Meta

Cosmo

Piero Pelù

Tutti i cantanti

All'ultimo si è aggiunto anche Geolier, ecco quindi quali saranno tutti gli artisti a salire sul palco del Circo Massimo oggi: Achille Lauro, La Rappresentante di Lista, Colapesce Dimartino, Malika Ayane, Dargen D'Amico, Rose Villain, Piero Pelù, Coez & Frah Quintale, Leo Gassmann, Morgan, Ultimo, Tananai, Mahmood, i Negramaro, Ariete, la rapper Alda e Anna Castiglia. Si aggiungono: Caffelatte & Giuze, chiamamifaro, Cor Veleno, Cosmo e Ditonellapiaga, Ex Otago, La Municipal, Lina Simons, Maria Antonietta e Colombre, Mazzariello, Mille, Motta, Olly, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Teseghella, Tripolare, Tropico Uzi Lvke, Vale LP. Ci saranno anche i Bloom, progetto nato da un’idea di Giusy Ferreri e Max Zanotti, il quale ha poi coinvolto Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli.

Dove vederlo (e sentirlo)

L'ingresso a Il Concertone come sempre sarà gratuito.

Concerto Primo maggio, scaletta e cantanti: orario, programma e dove vederlo. Da Bloom a Morgan, l'ordine di uscita

Si potrà ascoltare anche su Rai Radio2, voce ufficiale e che, dalle ore 16 e fino a oltre la mezzanotte in simulcast con Rai 3, trametterà l'edizione 2024 dell'evento in una imperdibile maratona di emozioni, musica e divertimento.