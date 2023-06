ORIAGO - Degrado a Oriago sull'area che costeggia la ferrovia tra via Veneto e via Monte Rosso. "Mi sono trovato una biscia di 2 metri in cucina e non è la prima volta denuncia Gianni Canova. - Tutta colpa dell'erba incolta alta oltre un metro lungo quel tratto di ferrovia, nessuno se ne cura e noi siamo invasi dalle zanzare, con rischio che topi o bisce entrino nelle abitazioni". Canova abita in una delle abitazioni di via Monte Rosso a Oriago, confinanti con la fascia di terreno che divide via Veneto da via della Stazione e che si prolunga lungo la linea ferroviaria VeneziaAdria.

Allarme biscia

Da anni è in progetto di realizzare su quell'area, di competenza di Sistemi Territoriali, il prolungamento di via Veneto mettendo così in sicurezza la stretta via Marmolada, nella quale insistono le scuole dell'infanzia ed elementari. «Abito in via Monte Rosso dal 1964 e un degrado simile non l'ho mai visto racconta Canova. - Un tempo qui, ci giocavano i bambini delle scuole, durante l'intervallo con le maestre e poi rientravano in aula. Ora invece sono oltre 30 anni che combattiamo affinché l'erba venga tagliata. Occasionalmente vengono a spruzzare un diserbante ma l'erba si secca e rimane lì». Nei giorni scorsi Canova si è trovato una biscia in cucina lunga circa due metri, e sia lui che la moglie si sono molto spaventati.

«Proveniva dall'area incolta spiega Canova. - Qualche anno fa è accaduta la stessa cosa a mio fratello, che abita a fianco, l'ha fatta analizzare dal Wwf e ha scoperto che era della famiglia delle vipere. Mi sono rivolto all'Ufficio igiene dell'Ulss e mi hanno risposto che senza una segnalazione via mail con documentazione fotografica non si muovono per un sopralluogo. Sono giorni che chiedo alla segreteria del sindaco un incontro, invano».