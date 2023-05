Serpente in giardino a Cerveteri: un biacco scappa da un Jack Russell (dopo un morso) e si nasconde dentro un vaso

Un Jack Russell ha deciso di mostrare chi effettivamente comanda all’interno della sua abitazione, a Cerveteri. Da diversi giorni il padrone del cane cercava di comprendere la motivazione del suo incessante abbaiare e la causa era ben nascosta all’interno di un vaso ornamentale: un serpente, un esemplare di Biacco ( Hierophis viridiflavus) di un metro circa di lunghezza.

Il serpente non è velenoso, ma se stuzzicato può comunque rappresentare un pericolo oltre allo spavento procurato per coloro che abitano in casa.

Serpenti in un giardino, paura a Morlupo. Due biacchi "lottano" per conquistare una femmina: «Dal morso danni ai bulbi oculari»

La simpatica “lotta” tra il cagnolino - di 7kg - e il suo rivale strisciante è durata quattro giorni da quando il serpente ha trovato rifugio all’interno del portafiori dopo aver ricevuto un morso (senza particolari conseguenze, ndr) dal fido che difeso la sua proprietà dalla minaccia del rettile. Le guardie Ecozoofile Fareambiente di Cerveteri - allertate con ogni probabilità dal padrone di casa - sono intervenute due giorni fa sul luogo della “faida”: hanno estratto il rettile e lo hanno messo in “salvo”. Il rettile ora è libero nella natura, lontano dai pericoli.