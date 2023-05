ORIAGO - Stroncato in pochi mesi da un male incurabile Valerio Vanzan 57 anni per tutti non era solo "il macellaio di Oriago" ma anche un instancabile animatore delle attività della frazione mirese e un uomo dal cuore d'oro. Aveva gestito per 30 anni la macelleria in via Venezia, insieme alla moglie Mara, nel cuore storico della frazione, a due passi dalla chiesa di S. Maria Maddalena e dalla pizzeria La Taverna e poi a fine anno, quando i primi sintomi della malattia erano stati inequivocabili aveva chiuso l'attività, non senza un grande rammarico, per dedicarsi alle cure e alla famiglia.

Addio Valerio

«Eravamo dei ragazzini quando abbiamo iniziato - racconta la moglie Mara - eravamo così legati a quel negozio e dopo averlo gestito per 30 anni conoscevamo tutti o quasi e Valerio era sempre pronto a dare una mano quando serviva. Era sempre disponibile per gli altri». L'affetto e la simpatia che il cinquantasettenne ispirava ai cittadini di Oriago si è manifestato proprio in questi giorni, all'annuncio della sua morte e ai tanti commenti e testimonianza di vicinanza alla famiglia.

Negli anni infatti Valerio si era prodigato in molte associazioni nell'Anffas, per i ragazzi diversamente abili, per la Pro Loco e negli ultimi anni per il Comitato "Sei di Oriago se..." cercando come commerciante di creare nuove occasioni di vitalità del centro ma anche in attività benefiche e parrocchiali a favore delle persone più fragili e in difficoltà. Oltre alla moglie Mara Valerio lascia le figlie Alisa e Ilaria, la mamma Giovannina e la sorella Maria. L'ultimo saluto a Valerio è stato fissato per martedì 30 maggio alle 11 nella chiesa di Sant'Ilario a Malcontenta.