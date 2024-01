Paura a Oriago, scoppia un incendio in un fabbricato: l'intervento risolutore dei pompieri che evitano il peggio Video

ORIAGO DI MIRA (VENEZIA)- ​Un incendio è divampato al piano terra di un fabbricato disposto su due piani. Da poco prima delle 16:30, i vigili del fuoco stanno operando in Via Colombara a Mira per l’incendio divampato: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi dal locale distaccamento e da Mestre con due autopompe, l’autobotte, l’autoscala, il carro aria e 15 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Le squadre sono riuscite a circoscrivere le fiamme ed evitare un rogo generalizzato di tutta la struttura. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ancora in corso le operazioni di bonifica degli ambienti.