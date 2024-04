A San Leonardo la prima macelleria per cani e gatti: «Usiamo i concetti della kinesiologia per migliorare la salute degli animali»

TREVISO - Apre in via San Leonardo la prima “macelleria per cani” della città: si chiama Pappa Mia e dai prossimi giorni sarà attiva per fornire ai migliori amici dell’uomo alimenti e carni di primissima qualità.

Tutti grass-fed, ovvero naturali, per il benessere anche dei piccoli (o grandi) amici.

La scommessa

La scommessa imprenditoriale è di Cristina Bonetti, 50 anni, kinesiologa formata dalla Accademia Beth di Monica Caccin. Bonetti ha ottime prospettive per la sua nuova attività e ha deciso di ispirarsi al suo percorso professionale, applicando gli insegnamenti rivolti alla cura per il corpo al mondo degli animali. Non solo carne e pet-food, ma l’attività si propone di diventare un luogo dove trovare e poter acquistare tutta un’altra gamma di prodotti di qualità e specifici per il benessere degli animali. Spiega l’imprenditrice Cristina Bonetti: «Ho dedicato la mia carriera lavorativa ad aiutare le persone, cercando di migliorare la loro salute attraverso l’applicazione della kinesiologia sistematica (ovvero, lo studio dei movimenti del corpo per capire le cause scatenanti del dolore). La mia passione è guidare i clienti verso una vita più sana e attiva, volta al benessere del corpo e della mente. Grazie al progetto Pappa Mia ho deciso di portare la mia esperienza nella kinesiologia sistematica anche nel campo della salute degli animali, con l’obiettivo di migliorare il loro benessere e la loro qualità della vita».

Ivo il macellaio

Ad intraprendere questa nuova avventura imprenditoriale, Cristina non sarà sola ma verrà affiancata anche da Ivo Colomberotto, macellaio trevigiano che gestisce nella limitrofa via Sant’Agostino il noto punto vendita “Ivo il mio macellaio”.