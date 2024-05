TREVISO - Una folla rosa e festante si riversa per le strade della città: è la Treviso in Rosa, la tradizionale corsa podistica dedicata alla prevenzione e alla lotta contro il cancro al seno e non solo. Più di 15mila donne di tutte le età hanno partecipato alla manifestazione di stamattina, 5 maggio. L'evento ha uno scopo benefico, attraverso la raccolta fondi organizzata dalla Lilt. Ecco le immagini della partenza (video Nuove Tecniche/Felice De Sena)