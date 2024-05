Maltempo in Veneto, il vescovo di Treviso Michele Tomasi: «Questa è l'occasione per mostrare di essere comunità coese»

TREVISO - Maltempo nel trevigiano e nel padovano, il vescovo Michele Tomasi esprime vicinanza per le comunità colpite. «Di fronte alle notizie dei gravi danni e dei disagi provocati in molte zone del Veneto ed in particolare nel territorio della Diocesi di Treviso, assicuro la mia vicinanza e la mia preghiera per tutti coloro che sono colpiti così drammaticamente in questi giorni. Un grazie particolare va a tutti coloro - pubblici amministratori, forze dell’ordine, volontari della protezione civile e tanti altri - che si prodigano per la sicurezza e il bene della popolazione e per limitare i danni e le conseguenze purtroppo tanto ingenti - sottolinea il vescovo - È questa un’occasione per mostrare di essere comunità coese, in cui ci si prende insieme cura di tutti, soprattutto nel momento della prova. La generosa cura reciproca e la comune responsabilità ci aiuteranno anche a tessere reti comunitarie sempre più fitte e solide, in cui la solidarietà tra le persone porti anche una sempre più consapevole cura del creato, della terra intera, meravigliosa e fragile, nostra casa comune».

Nei territori colpiti è iniziata intanto la conta dei danni.