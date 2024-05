Tutto pronto per la Treviso in Rosa: oltre 8mila donne già iscritte alla camminata benefica della Lilt

TREVISO - Le atlete e le podiste alzano gli occhi al cielo: domani è la domenica più rosa dell'anno. L'abbraccio delle donne che scenderanno in strada per la Treviso in Rosa, la camminata benefica in supporto della Lilt, invaderà tutta la città. E tra i gruppi in partenza c'è un'altra storia da raccontare. È quella delle ragazze de La Forza in Passerella, un gruppo di donne (dai 23 agli 80 anni) che hanno affrontato o stanno affrontando un percorso oncologico, prevalentemente per tumore al seno ma non solo. L’idea è nata da Michela Bardi che, dopo aver incontrato la malattia con tutte le difficoltà, soprattutto emotive, ha cercato un modo per aiutare altre donne che si trovavano ad affrontare questo tipo di percorso.

L’ASSOCIAZIONE

Dal 18 aprile La Forza in Passerella è diventata un’associazione a tutti gli effetti con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione oltre che a organizzare sfilate di moda come percorso di recupero del benessere psicofisico delle donne, dopo i cambiamenti nel corpo provocati dalla malattia. «Alla Treviso in Rosa - raccontano le ragazze - saremo in 80 comprese mamme, figlie, sorelle, amiche, che sempre ci supportano in tutte le nostre iniziative.

La più grande ha 78 anni, la più piccola 11». La partenza della kermesse avverrà alle 9.30 da viale Bartolomeo d’Alviano, ai piedi delle Mura. Lo start sarà unico mentre i percorsi, interamente in centro storico, saranno due (da 4 e 7 km).

IL PERCORSO

Il tracciato toccherà gli angoli più suggestivi del centro storico: dalla Pescheria a piazza San Leonardo, da piazza Duomo a piazza dei Signori, da piazza San Vito a Riviera Santa Margherita. L’ultimo tratto sarà sopra le mura con traguardo in prossimità del Bastione San Marco. Qui la festa proseguirà animata dai deejay di Radio Company, dalle lezioni di zumba titness di Gloria Tasca e dai tanti espositori presenti nel village. Ballo anche in Borgo Cavour, dove ci si divertirà con la musica e la simpatia di Michele Patatti Dj. E poi spazio ai trampolieri della compagnia teatrale Barbamoccolo e alla fantasia di BUB (BeFolky Upupa Band), una street band itinerante. Per chi abita in centro storico o chi deve raggiungere il cuore della città verrà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei mezzi dalle 7 alle 11 su viale D'Alviano, viale Frà Giocondo (tratto principale), viale Burchiellati, piazzale Burchiellati, piazza e via Indipendenza, Borgo Cavour nell’area di fronte all’ex casa prefettizia (per allestimento ristoro), via Case di Ricovero.