Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Terra Amara batte (di nuovo) Milly Carlucci. Sempre bene Quarto Grado

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di venerdì 17 maggio 2024 ha offerto ai telespettatori film, serie e talk. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Da "L'Acchiappatalenti" su Rai 1 a "Terra Amara" su Canale 5, le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera secondo i dati Auditel.

Canale 5, trionfa Terra Amara

È stato il nuovo episodio di "Terra Amara" il programma più visto dagli italiani venerdì 17 maggio 2024.

Con 3.011.000 spettatori e uno share del 17.9%, l'amatissima soap turca ha raggiunto il primo gradino del podio, battendo Rai 1 e tutte le altre reti.

Rai 1, Milly Carlucci ancora seconda

Secondo posto in classifica per Rai 1, che con la seconda puntata de "L’Acchiappatalenti" ha intrattenuto 2.315.000 spettatori, pari al 15.2% di share. Niente da fare quindi per Milly Carlucci, che per il secondo venerdì consecutivo non è riuscita a sorpassare Canale 5 e "Terra Amara".

Rete 4, sempre bene Quarto Grado

Ancora un podio per "Quarto Grado". Il programma di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi ha totalizzato infatti 1.307.000 spettatori con il 9.2% di share, conquistando anche questo venerdì il terzo posto nella classifica dei programmi più visti.

Gli altri canali

Seguono poi "Propaganda Live" su La7, con 827.000 spettatori e il 6.1% di share, Rai 2 e "L’angelo di Sarajevo", scelta da 920.000 spettatori con il 5.4% di share, e Italia1, che con "Matrix Resurrections" ha incollato davanti al video 784.000 spettatori (5% di share).

Gli ultimi in classifica

Chiudono la classifica dei programmi più visti Nove, TV8 e Rai3. Sul Nove "I Migliori Fratelli di Crozza" ha radunato 635.000 spettatori (3.8% di share), mentre su TV8 "MasterChef" ha conquistato 481.000 spettatori con il 3.1%. Infine su Rai3 "Il signore delle formiche" ha segnato 386.000 spettatori e il 2.3% di share.