CASALE SUL SILE (TREVISO) - Furti in abitazione, predone con diversi alias arrestato e condannato ad una pena esemplare: sei anni e 2.400 euro di multa. Il primo novembre scorso, dopo un furto nella casa di un 38enne a Casale sul Sile dove era stata trafugata una cassaforte contenente numerosi monili in oro, pietre preziose e denaro contante, per quasi 20mila euro di valore, i Carabinieri della Compagnia di Treviso avevano arrestato in flagranza di reato tre uomini (un 43enne albanese, un 20enne di origini kosovare ed un 49enne italiano), trovati in possesso di ingente refurtiva, verosimile provento, oltre che del furto citato, anche di altri colpi nel trevigiano.

Il ladro 43enne con gli alias

Il gip presso il Tribunale di Treviso, nei giorni successivi all’arresto, convalidato, del trio criminale, aveva disposto per tutti l’applicazione di misure cautelari, la più grave, la custodia cautelare in carcere, proprio per il 43enne albanese che utilizzando svariati alias con il chiaro intento di rendere difficile la sua identificazione da parte delle Forze di Polizia, si era già reso responsabile in passato di reati contro il patrimonio, dimostrando così un’elevatissima spregiudicatezza combinata a riconosciuta professionalità delinquenziale. Anche al momento del suo arresto, sullo straniero pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica trevigiana, dovendo lo stesso scontare un residuo pena di 8 mesi di reclusione a seguito di condanna per tentato furto in abitazione. Nei giorni scorsi il Tribunale di Treviso ha emesso una prima sentenza: lo straniero è stato dichiarato responsabile dei reati ed è stato condannato alla pena di 6 anni di reclusione e 2.400 euro di multa.