CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Dal garage di casa a due saloni di lusso, Cristian Furlanetto a 28 anni apre la sua seconda "boutique" per capelli a Crespano del Grappa, in piazza San Marco. Il taglio del nastro oggi, 23 marzo, alle 17 con il sindaco Annalisa Rampin. «Ho deciso di aprire a Crespano per dare anche alle persone dei piccoli paesini la possibilità di avere un salone di lusso ma a prezzi accessibili - spiega Furlanetto -, un'esperienza di relax dove tutti possano sentirsi i benvenuti».

Dal garage di casa ai negozi

Originario di Castelfranco Veneto, Cristian ha coltivato la sua passione per taglio, colori e acconciature sin da quando era piccolo sperimentando nel garage di casa. «Per prendere sonno giocavo con i capelli di mia mamma, li prendevo tra le dita e li giravo - afferma -. Da qui ho capito che da grande avrei voluto fare il parrucchiere e ho approfondito questo mondo. A 14 anni ho iniziato a fare qualche lavoretto nel garage di casa e mi sono offerto di andare a dare una mano gratis in qualche salone della zona pur di imparare». Sei anni fa è riuscito ad aprire il suo primo salone "Infinity Hair" a Castelfranco ed ora, aprirà il secondo a Crespano. «Sono riuscito ad arrivare fino a qui tutto da solo. Ormai sono conosciuto e mi fa piacere. Nessuno ha mai parlato male di me, ambisco alla perfezione - spiega il 28enne - Mi piace riuscire a creare un taglio o un'acconciatura capaci di far sentire meglio le persone».