MARGHERA - Si apre la strada con un tombino che lancia contro la vetrata del locale. In azione un ladro solitario che nella notte tra mercoledì e giovedì prende di mira la caffetteria La Piazza in pieno centro a Marghera. Praticamente di fronte al municipio dalla parte dell'ingresso della sede della sezione della polizia locale.

Il raid è ripreso dalle telecamere interne che vengono visionate quasi in tempo reale dopo che la vigilanza privata, nel giro di controllo verso le tre e mezza, dà l'allarme alle forze dell'ordine perché si accorge della spaccata. Lo sconosciuto si dilegua con il registratore di cassa con all'interno pare un migliaio di euro. Dal filmato sembra non indossasse i guanti e in più sul posto sono state rilevate delle macchie di sangue, il che fa dedurre che si sia ferito, introducendosi attraverso il "buco" ottenuto infrangendo la parete di vetro. Altri indizi utili potrebbero essere raccolti dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza gestito dal Comune.

Sempre nella stessa notte, un paio di ore prima, un altro colpo. Ed è solo per una manciata di minuti che gli autori non sono stati arrestati. Siamo in via Trieste, a Catene. Stavolta l'obiettivo dei ladri sono gli uffici dell'area di servizio Esso a Catene. A dare l'allarme è un passante che si accorge che un uomo incappucciato sta forzando la porta di ingresso con un piede di porco. Poco lontano un complice, ugualmente travisato, gli fa da palo. Sul posto si precipita una volante. I due non sono catturati per un soffio: uno prende per via 25 Aprile, l'altro attraversa il parco. Bottino esiguo, qualche banconota da dieci euro, proprio grazie all'intervento immediato della polizia.