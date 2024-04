Chioggia. Esce a pesca, i parenti lo chiamano ma lui non risponde più al cellulare: Nicola stroncato da un malore in barca a 37 anni

CHIOGGIA - Esce a pesca, i parenti lo chiamano ma lui non risponde più al cellulare: Nicola stroncato probabilmente da un malore in barca a 37 anni. Era andato a pesca ieri mattina, domenica 14 aprile, come faceva spesso. Nicola Bellemo, 37 anni di Sant'Anna, era un amante infatti di caccia e pesca.

Sarebbe dovuta essere una gita all'aperto come tante altre, poi purtroppo la tragedia.

I parenti hanno iniziato a chiamarlo al cellulare, ma l'uomo non ha più risposto. A quel punto, sapendo dove era solito andare a pescare, lo hanno raggiunto ma per lui non c'era più nulla da fare: Nicola probabilmente è stato stroncato da un malore improvviso. I suoi parenti hanno trovato il corpo senza vita sul barchino. Sul posto i carabinieri.