CONCORDIA SAGITTARIA - L'infarto lo ha colto all'improvviso mentre era a casa: il disperato tentativo di salvarlo, purtroppo inutile. Loris si è spento tra le braccia della mamma. È deceduto improvvisamente all'età di 48 anni Loris Flaborea, concordiese, un'intera vita trascorsa circondato dall'affetto dei suoi cari. Loris, tetraplegico da diversi anni, lunedì pomeriggio era a casa con la mamma Dina quando all'improvviso ha accusato un malore. Subito è stato lanciato l'allarme al 118, che ha inviato i sanitari del Suem arrivati con l'ambulanza al civico 28 di via Maentrada. Il personale sanitario ha immediatamente attivato le pratiche rianimatorie, ma purtroppo per Loris non c'è stato modo di far ripartire il cuore. Il 48enne di Concordia Sagittaria è deceduto praticamente tra le braccia della mamma Dina, che lo ha sempre accudito, stroncato da un improvviso attacco di cuore.

TRAGEDIA FAMILIARE

Flaborea era rimasto tetraplegico poco più che ventenne a causa della caduta da una scala mentre si trovava in casa. Un incidente domestico che gli aveva limitato per sempre le possibilità di una normale deambulazione. Nonostante ciò Loris ha sempre cercato di impegnarsi nella quotidianità, con l'aiuto dei familiari e in particolare della mamma, che le è sempre stata vicina. Lascia nel dolore, oltre alla mamma Dina, la sorella Silvia con la nipote Chiara Maria e Igor. Il funerale sarà celebrato oggi, alle 15, nella Cattedrale di Santo Stefano a Concordia Sagittaria. Per volontà della famiglia eventuali offerte saranno devolute alla scuola dell'infanzia "Santi Martiri concordiesi".