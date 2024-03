Monica muore tre anni dopo l'incidente della Vigilia di Natale: aveva 30 anni

CINTO - L'asfalto viscido, l'auto che scivola via e la vita di Monica rimane appesa a un filo per tre anni. Si è spenta oggi, mercoledì 6 marzo, Monica Milan, 30 anni gli ultimi dei quali passati in una residenza assistenziale. Una vita a quella della giovane fossaltese fatta di speranze, con un progetto di una famiglia tutta sua. Tutto è cambiato la vigilia di Natale del 2020 quando la giovane, allora 27enne, sbandò finendo contro la mura di recinzione di una abitazione a Settimo di Cinto Caomaggiore. Nello schianto Monica rimase gravemente ferita, tanto che i sanitari fecero l'impossibile per far ripartire il cuore. Da allora la giovane ha vissuto nella residenza assistenziale di Villanova di Fossalta dì Portogruaro dove oggi è purtroppo deceduta.

