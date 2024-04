MESTRE - «Non ci ho assolutamente ripensato. Ho già parlato con l’avvocato per annullare la richiesta in procura di aprire il laboratorio alle 6 del mattino. Sono stanca, mi arrendo». E’ convinta Rossella Novello, la 65enne titolare del panificio in via Toffoli 7 a Marghera chiuso lo scorso 11 marzo dopo un esposto di alcuni vicini per rumori molesti. A mente lucida (ma ancora con le lacrime agli occhi), il giorno dopo aver annunciato sul Gazzettino la cessazione definitiva dell’attività, conferma la scelta dolorosa di fermarsi e questa volta per sempre. A farla capitolare, la decisione degli ultimi due dipendenti di andarsene, il primo in pensione e il secondo in un altro forno. «E senza più panettieri come farei a proseguire?», aveva spiegato affranta.