Elicottero russo abbattuto in Crimea, mistero sulle cause (e sulla fine dell'equipaggio): l'ipotesi "fuoco amico"

Di certo c'è solo che è stato abbattuto. Parliamo di un elicottero russo che è stato abbattuto nella Crimea occupata dai russi. Lo ha reso noto sui social il portavoce della marina ucraina Dmytro Pletenchuk. Ma il mistero è ancora molto fitto sulla fine del velivolo perché ci sono diverse notizie in merito, e contraddittorie. La Russia, infatti, parla di un guasto.

Mentre l'Ucraina avverte dell'abbattimento ma non se lo intesta. Ecco perché spunta l'ipotesi del fuoco amico, e cioè di un sabotaggio russo ai danni del proprio esercito.

Ma attenzione, Pletenchuk non ha detto che l'Ucraina ha preso di mira e colpito l'elicottero russo nella Crimea occidentale. Ha detto semplicemente che è stato distrutto. L'Ucraina non ha potuto confermare se l'incidente sia stato causato da fuoco amico, né se l'equipaggio sia sopravvissuto, ha detto Pletenchuk a Newsweek. Ma allora, cosa è successo?

Sappiamo finora che mercoledì mattina, l'esercito di Kiev ha dichiarato che un elicottero russo è precipitato nella Crimea occidentale. E la stessa dichiarazione arriva dalla Russia ma con un particolare in più molto diverso: il ministero della Difesa di Mosca ha reso noto che un suo elicottero, un Mi-24, si è schiantato questa mattina sul Mar Nero, al largo della costa occidentale della Crimea occupata e che «l'incidente probabilmente è stato provocato da un guasto meccanico», ha affermato il ministero all'agenzia Tass.

I dettagli preliminari suggeriscono che l'elicottero si sia schiantato in seguito a un guasto alle apparecchiature non specificato, ha riferito l'agenzia di stampa statale russa. Un importante blogger militare russo ha dichiarato, invece, che un Mi-24 è precipitato a ovest di Capo Tarkhankut, affermando che l'equipaggio è rimasto ucciso.

Capo Tarkhankut si trova a nord-ovest della città portuale di Sebastopoli, in Crimea, dove la Russia basa in parte la sua flotta navale del Mar Nero.

L'esercito ucraino ha dichiarato che la Russia ha perso un totale di 325 elicotteri dall'inizio della guerra totale nel febbraio 2022. E occhio al particolare: il conteggio è lo stesso di martedì, senza tener conto della perdita di un elicottero all'inizio di mercoledì.

A fine marzo, un Su-27 russo era precipitato in mare vicino a Sebastopoli. Il governatore russo della città, Mikhail Razvozhayev, aveva dichiarato che il pilota era sopravvissuto ed era stato salvato a duecento metri dalla costa della Crimea.

⚡️UPDATE: Russian military helicopter fell after explosion on board, Ukrainian Navy says.



The Russian Ka-27 helicopter fell into the Black Sea after an explosion on board, Ukraine’s Navy spokesperson Dmytro Pletenchuk said on April 10.https://t.co/YEdMmqgNMv

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 10, 2024