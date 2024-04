Sanchez resta al governo dopo l'inchiesta sulla moglie: «Continuerò a guidare il Paese con fermezza e serenità»

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato di aver «deciso di continuare alla guida del governo di Spagna». «Mia moglie e io - ha proseguito - sappiamo che questa campagna di discredito non si fermerà, sono 10 anni che la subiamo. È Grave». Sanchez ha poi espresso apprezzamento per «la solidarietà e l'empatia arrivate da ogni parte». Si concludono così i cinque giorni di «pausa di riflessione» che il prewmier spagnolo aveva deciso di prendersi per decidere se dimettersi o meno a seguito delle accuse di corruzione e traffico di influenze rivolte alla moglie Begona Gomez da parte dell'opposizione di destra. Due giorni fa la procura di Madrid aveva chiesto l'archiviazione del caso.