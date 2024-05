Prima l'assalto, poi la sparatoria, infine la fuga. Tre agenti della polizia penitenziaria francese sono rimasti uccisi questa mattina in un attacco al loro furgone al casello autostradale di Incarville, fra Rouen ed Evreux, in Normandia (Francia). A bordo un detenuto che gli agenti stavano trasferendo. Secondo fonti della polizia, «i tre agenti sono rimasti vittime del fuoco di fucili a pompa» nell'attacco condotto da «un'auto-ariete». Il detenuto, Mohamed Amra, è riuscito ad evadere ed è attualmente in fuga con i suoi complici che lo hanno liberato.

A commentare la vicenda il ministro della Giustizia francese Eric Dupond-Moretti, recatosi all'unità di crisi dopo l'assalto. «Tutti i miei pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e ai loro colleghi», ha scritto il ministro della Giustizia su X.

Trois agents pénitentiaires sont morts, sous les rires de ce témoin, à #Incarville dans l’Eure.

Ces images d’épouvante sont devenues quotidiennes et se généralisent dans tout le pays.



« Wallah gros braquage au péage. »

Voilà ce que devient la France. pic.twitter.com/L3hGx3yjSk — Laure Lavalette (@LaureLavalette) May 14, 2024

Chi è Mohamed Amra

Si chiama Mohamed Amra detto "la mosca" il detenuto in fuga, liberato oggi dopo un sanguinoso assalto in Normandia al furgone che lo trasportava dall'ufficio del giudice istruttore al carcere, dove sconta una condanna a 18 mesi per tentato omicidio. Lo si apprende da diverse fonti di media francesi. La caccia all'uomo continua nei dintorni dell'autostrada A154, nel nord della Francia, dove si è svolto l'attacco in cui due agenti della polizia penitenziaria sono rimasti uccisi e altri tre gravemente feriti.

"La mosca" sarebbe un noto trafficante di droga, secondo quanto si apprende, che la giustizia è riuscita a condannare soltanto per un tentato omicidio ma è sotto inchiesta per rapine e per aver ucciso un uomo vicino a Marsiglia. Secondo Le Parisien, che cita una fonte del carcere in cui era detenuto, due giorni fa Mohamed Amra aveva tentato di segare le sbarre della sua cella ed era stato trasferito in una zona del carcere diversa per motivi disciplinari.

Le parole di Macron

«L'attacco di questa mattina, che ha causato la morte di alcuni agenti penitenziari, è uno choc per tutti noi. La nazione è al fianco delle famiglie, dei feriti e dei loro colleghi. Si sta facendo il possibile per trovare gli autori di questo crimine, affinché sia fatta giustizia in nome del popolo francese. Saremo intransigenti». Così su X il presidente francese Emmanuel Macron, dopo l'assalto al furgone della polizia penitenziaria per liberare un detenuto.