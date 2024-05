Nel contesto dell'innovazione militare e della difesa navale, le recenti evoluzioni nel campo dei veicoli sottomarini senza equipaggio (Uuv) promettono una rivoluzione nell'arte della guerra in fondo al mare. Prototipi come il Ghost Shark australiano e l'americano Manta Ray non fanno soltanto parte dell'immaginario popolare, ma sono realtà tecnologiche in fase di sviluppo che potrebbero riscrivere le regole dei conflitti marittimi. I droni degli abissi rappresentano l'avanguardia di una nuova era della guerra navale: la capacità di operare sfuggendo al controllo dei radar e di eseguire missioni critiche senza mettere in pericolo vite umane, conferma il valore strategico di queste novità tecnologiche.

Il Ghost Shark australiano

L'Australia, tramite il ministero della Difesa e la collaborazione con Anduril Australia, ha recentemente lanciato il Ghost Shark, descrivendolo come uno dei veicoli autonomi sottomarini più avanzati al mondo. Questo Uuv è progettato per operazioni di intelligence, sorveglianza, ricognizione e attacchi, dimostrando un'evoluzione significativa unita a un ridotto rischio per le vite umane. Il primo esemplare è stato rivelato pubblicamente solo lo scorso aprile.

Come i droni sottomarini stanno rivoluzionando le strategie militari

Il Manta Rey americano

Parallelamente, gli Stati Uniti non sono da meno con il loro Manta Ray sviluppato da Northrop Grumman. La modularità di Manta Ray consente una versatile adattabilità del carico utile a seconda delle missioni, una caratteristica che aumenta significativamente la sua utilità operativa. Come il Ghost Shark, Manta Ray è trasportabile e assemblabile in maniera agevole: pronto all'uso in qualsiasi situazione di necessità. Il programma Manta Ray è stato lanciato nel 2020 per migliorare la progettazione dei veicoli sottomarini e sviluppare tecniche per aumentare la capacità di carico utile e risparmiare energia.

L'automazione delle forze navali

Questi sviluppi non sono isolati. La presenza crescente di Uuv, come il più maturo Orca Uuv degli Stati Uniti, evidenzia un trend globale verso l'automazione delle forze navali. L'Orca, descritto come un sottomarino autonomo diesel-elettrico con capacità di carico modulare, illustra la direzione verso la quale si stanno dirigendo le forze navali: maggiore autonomia, versatilità e capacità di effettuare una varietà di missioni con minori rischi per gli equipaggi. La strategia di difesa marittima sta diventando sempre più un gioco di capacità tecnologiche avanzate. Con la Cina anch'essa in corsa per sviluppare i suoi Uuv, il quadro strategico del Pacifico si fa sempre più complesso.